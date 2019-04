Die 17-jährige sagte am Mittwoch aus

Der wegen Mordes an der Mainzer Schülerin Susanna (14) angeklagte Ali B. soll in der Nacht von deren Tod noch Kontakt mit seiner Freundin gehabt haben.

Das sagte die 17-Jährige am Mittwoch als Zeugin vor dem Landgericht Wiesbaden. Ali B. habe sie an dem fraglichen Abend zunächst nach Hause begleitet. In der Nacht habe sie mehrere Male versucht, ihren Freund zu erreichen. Er habe ihr nur gesagt, es sei etwas vorgefallen, sagte die Jugendliche. Der irakische Flüchtling steht vor Gericht, weil er Susanna im Mai 2018 vergewaltigt und ermordet haben soll.