Neue Erkenntnisse im Mordfall Susanna: Der Verdächtige Ali B. hat laut Staatsanwaltschaft auch ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt. Unter demselben Verdacht sitzt zudem der Junge in U-Haft, der die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Mörders geführt hatte.

Dem Tatverdächtigen im Mordfall Susanna wird nun auch die Vergewaltigung einer Elfjährigen zur Last gelegt. Ali B. soll das Mädchen insgesamt zwei Mal vergewaltigt haben, teilte die Wiesbadener Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Was geschah vor Susannas Verschwinden und was danach, wie wurde der mutmaßliche Täter gefasst: Hier erfahren Sie, was über den Fall bekannt ist.

