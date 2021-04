Aus einem zwischen dem Eisernen Steg und der Alten Brücke am Mainkai liegenden Fahrgastschiff in Frankfurt haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag alkoholische Getränke gestohlen.

Nach Polizeiangaben hatten sich die Diebe durch ein Fenster Zugang verschafft. Sie nahmen mehrere Kartons mit Flaschen mit.