1.450 Euro Schaden Alkohol in Getränkemarkt gestohlen

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag alkoholische Getränke im Wert von 1.450 Euro aus einem Getränkemarkt in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, schmuggelten sie die Getränke unbemerkt an der Kassiererin vorbei und luden sie in ein Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen.