Direkt am Wiesbadener Hauptbahnhof prüft, pumpt und fettet Nikola Krnjaic Fahrräder aller Art. „Der Radler“ ist die Anlaufstation mitten in der hessischen Landeshauptstadt und unsere „allewetter!“-Reporterin Simone Kienast hat sich Tipps vom Profi geholt, was jetzt am Rad zu tun ist. Wir erklären, was ein Trog in der Meteorologie ist und unser Gast ist Johannes Heuser vom Frankfurter Verein für sozial Heimstätten e.V., der uns vom Kältebus in Frankfurt berichtet.