Schauer haben die Trockenheit etwas gelindert, mehr Regen ist in Sicht. Dennoch fehlt Wasser. Zum Ende der Freibadsaison wird deswegen in Bad Schwalbach das Badewasser an Landwirte abgegeben. "alle wetter!"-Reporterin Simone Kienast berichtet. Wassermangel und starke Erwärmung machen auch den städtischen Gewässern und ihren Bewohnern zu schaffen. Christian Dienst vom Grünflächenamt Frankfurt stellt das Problem und die Gegenmaßnahmen vor.