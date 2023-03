Ob Zaubernuss, Schneeball oder Magnolie, diese Sträucher setzen bereits jetzt Farbtupfer in die oft noch graue Natur. Aber kann man diese Gehölze jetzt pflanzen oder umsetzen? Welche Arbeiten zur Zeit in einer Baumschule in Angriff genommen werden, das hat sich unser „allewetter!“-Reporter Arne Pollmann bei der Baumschule Steuber in Kassel angesehen. Wir schauen, wie feucht der Boden unter Kassel ist und bilanzieren mal den Rekord-Zyklon FREDDY im Indischen Ozean. Wasser mag auch der Baum des Jahres 2023 - die Moorbirke. Alle Details zur Moorbirke verrät uns im Gespräch die Baumkönigin Johanna Werk. Moderation: Thomas Ranft