In Liebenau-Zwergen befindet sich Hessens nördlichster Weinberg. Die Trockenheit dieses Jahres ist auch dort ein großes Thema und die verschiedenen Sorten der Weinreben sind ganz unterschiedlich mit ihr zurecht gekommen. Unser „alle wetter!“-Reporter Wolfgang Zündel hat sich die Pflanzen am Osterberg bei Familie Fülling angeschaut. Wir zeigen zudem, wie gering die Regenausbeute in Hessen heute war und sprechen dann mit Ursula Funke von der Landesapothekerkammer über die richtige Lagerung, Dosis und Wechselwirkungen von Medikamenten bei sehr hohen Temperaturen. Moderator: Tim Frühling