Ein Gewinner der Umweltlotterie GENAU hat sich für das Projekt „Obstbaumpfad in Braunfels-Neukirchen“ vom Historischen Verein Neukirchen entschieden. Damit hat das Umweltprojekt den Zusatzgewinn in Höhe von 5.000 Euro erhalten. Was nun mit der finanziellen Unterstützung von Lotto Hessen umgesetzt werden konnte, erfahren Sie heute um 19:15 Uhr von unserem „alle wetter!“-Reporter Jochen Schmidt. Weitere Themen: Großwetterlage, stürmisches Wochenende und Hochwasserschutz.