Zumindest ein klein wenig soll der Botanische Garten in Frankfurt sein Gesicht verändern. Unser „alle wetter!“-Reporter Robert Hübner hat sich angeschaut, an welchen Stellen er dies tun soll und wie die Vorbereitungen dafür aussehen. Im Lauf der zweiten Adentswoche pirscht sich der Winter nun näher an Deutschland heran, wie nah genau, das betrachten wir genauer. Der Klimawandel hat Einfluss auf Natur und Mensch, doch nicht nur in Bezug auf die Temperaturen, sondern auch beim Thema Asthma und Allergien kommen, gehen und verändern sich Symptome. Prof. Dr. med. Ludger Klimek vom Zentrum für Rhinologie und Allergologie weiß genau, was sich auf diesem Gebiet verändert. Moderator: Thomas Ranft