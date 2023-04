Ende März wurden 44 Betonskulpturen in Fulda aufgebaut. Seitdem wurden die als "Alltagsmenschen" bekannten Kunstwerke wiederholt mutwillig beschädigt. Jetzt hat die Stadt Fulda eine Belohnung für wichtige Zeugen ausgelobt.

Sie stehen noch nicht allzu lange in der Fuldaer Innenstadt: die "Alltagsmenschen". Künstlerin Laura Lechner hat insgesamt 44 dieser Betonfiguren gestaltet und an zwölf verschiedenen Stellen in der Innenstadt platziert.

Sie machen zum Beispiel eine Polonaise an der Bürgerinformation oder stehen in Badehose am Wasserspiel auf dem Uniplatz und sollen die Fuldaer zum Nachdenken und Interagieren einladen. Das scheint nicht jedem zu gefallen: Zum wiederholten Mal ist eine der Skulpturen mutwillig zerstört worden - einer männlichen Figur am Buttermarkt wurde laut Polizei in der Nacht zum Dienstag der Kopf abgeschlagen.

Künstlerin Laura Lechner führt die "Polonaise" ihrer Alltagsmenschen an. Bild © hr/Kathinka Mumme

Wiederholt Fälle von Vandalismus in der Innenstadt

Bereits am 24. März, nur zwei Tage nach der Einweihung der Kunstwerke, ereilte dieses Schicksal auch eine Figur am Fuldaer Gemüsemarkt; wenige Tage danach wurden am Bahnhofsplatz und vor einer Kirche in der Löherstraße mehrere Figuren beschädigt. Zur Höhe des Gesamtschadens machte die Polizei bislang keine Angaben.

Auch an der Fuldaer Pauluspromenade war in der vergangenen Woche ein Denkmal zerstört worden. Dort wurde ein golden lackierter Bischofsstab aus Stahl verbogen. Zuerst hatte das Portal Osthessen-News berichtet . Wie die Polizei gegenüber dem hr angab, will die Stadt Fulda Anzeige gegen Unbekannt erstatten.

Polizei sucht Zeugen

Zu dem Fall am Bahnhofsplatz veröffentlichte die Polizei Ende März eine Täterbeschreibung. Demnach handelte es sich um einen glatzköpfigen Mann zwischen 30 und 35 Jahren, der zum Tatzeitpunkt eine graue Jacke, eine grauen Hose und weiße Sneaker getragen hat.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen darum, Hinweise an das Polizeipräsidium zu geben. Außerdem hat die Stadt Fulda eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Vandalen führen.

