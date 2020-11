Die Zahlen der Corona-Fälle in Altenheimen steigen wieder stark an: Haben Einrichtungen und Politik aus der ersten Welle etwas gelernt? Ja, sagt der nordhessische Altenheimleiter Walter Berle im Interview. Es gebe allerdings weiter zu wenige Mitarbeiter.

Im Mai erhob Altenheimleiter Walter Berle schwere Vorwürfe: In seiner Einrichtung in Gudensberg (Schwalm-Eder) waren 13 Menschen an Corona gestorben, 30 hatten sich infiziert, fast die Hälfte der Mitarbeiter stand zwischenzeitlich unter Quarantäne. "Es hätten nicht so viele sterben müssen", sagte Berle damals dem hr, wenn es Tests und eine bessere Ausstattung mit der nötigen Schutzausrüstung gegeben hätte. Es fehlte damals an allem - auch an Pflegepersonal.

Nun rollt die zweite Corona-Welle durchs Land und trifft die Altenpflegeheime besonders hart. Eine hr-Recherche zeigte vergangene Woche, dass über 660 Altenheimbewohner und über 370 Mitarbeiter infiziert sind, die Zahlen steigen immer weiter.

Aber gab es auch einen Lerneffekt aus der "ersten Welle"? Berle, der auch Sprecher für die stationäre Altenhilfe beim Paritätischen Wohlfahrtsverband ist, sieht Positives: Es habe sich etwas getan in der Politik, Probleme gebe es trotzdem.

hessenschau: Herr Berle, im Mai sagten Sie, die vielen Corona-Toten in hessischen Heimen hätten verhindert werden können. Was hat sich seit dieser Krise in der ersten Welle getan?

Walter Berle: Wir haben alle durch die Bank weg sehr viel gelernt. Verändert hat sich seit Mai, dass das Gesundheitsamt anders mit solchen Situationen umgeht, das letzte Mal gab es keine Erfahrungswerte. Meine Mitarbeiter und ich haben mittlerweile Notfallpläne erarbeitet, die sehr kurzfristig greifen, wenn es zu einem Verdachtsfall kommt.

Wir haben auch mit unserem Gesundheitsamt Schwalm-Eder hervorragend zusammengearbeitet, mit einem fest zugeordneten Mitarbeiter, der nur für uns zuständig ist.

hessenschau: Gab es Momente, wo die Notfallpläne bereits in der Praxis angewandt werden mussten?

Berle: Ja, ein Beispiel: Eine Physiotherapeutin, die von extern bei uns arbeitet, hatte vor drei Wochen 13 unserer Bewohner behandelt, einen Tag danach fühlte sie sich nicht gut, einen weiteren Tag später war sie positiv getestet. Von jetzt auf gleich waren die 13 Bewohner und eine Angehörige unter häuslicher Isolation, alle waren negativ.

Wir haben mittlerweile alle nötigen Schutzmaßnahmen zur Verfügung, wir können arbeiten, als wäre Corona bei uns in der Einrichtung, ohne weitere Menschen in der Einrichtung zu gefährden. Unsere Hygienepläne haben in diesem Fall gegriffen, man arbeitet mit Handschuhen, mit FFP2-Masken, so kam es in diesem Fall zu keiner Infektion.

hessenschau: Gab es das im Frühjahr alles nicht?

Berle: Da hatten wir nichts, mit dem wir hätten arbeiten können, wir hatten nur selbstgenähte Masken, um überhaupt die Pflege sicherzustellen. Heute haben wir auch durch Materialzulieferungen des Landes die Möglichkeit, dass wir mit Krisen so umgehen können, dass es nicht zu weiteren Ausbrüchen kommt. Steter Tropfen höhlt da den Stein: Die Ligaverbände wie der Paritätische haben versucht, im Krisenstab des Landes auch auf die wichtige Erfahrungen der Einrichtungen zurückzugreifen.

hessenschau: Das letzte Mal kritisierten Sie, dass Ihre Mitarbeiter und Bewohner nicht auf Corona getestet werden - stattdessen Fußballprofis. Wie sieht es jetzt aus?

Berle: Am vergangenen Donnerstag haben wir die ersten 90 meiner 190 Mitarbeiter testen können auf Kosten des Landes. Insgesamt sind bis zu fünf anlasslose Testungen für Mitarbeiter bis Ende des Jahres möglich. Das ist ein großer Erfolg, den die Ligaverbände durchsetzen konnten. Der zweite Schritt ist ein Bundesprojekt, da geht es um Schnelltests. Die Einrichtungen können Schnelltests für je sechs Euro plus Mehrwertsteuer einkaufen. Ich bekomme für Bewohner 20 Tests im Monat zur Verfügung, die als Corona-Kosten abgedeckt sind und weder Einrichtungen noch Bewohner finanziell belasten.

hessenschau: Oft sind es auch Besucher, die ein Risiko darstellen und den Virus einschleppen. Wie gehen Sie mittlerweile damit um?

Berle: Mit den gekauften Schnelltest können auch Besucher abgedeckt werden, bisher machen wir bei denen einen Fiebertest: Wer über 37,5 Grad hat, darf die Einrichtung nicht betreten. Geschulte Mitarbeiter machen künftig die Tests, nach 15 Minuten soll ein Ergebnis vorliegen. Ich habe die Schnelltests schon bestellt und warte auf die Lieferung.

hessenschau: Wenn Ihnen jetzt wieder Mitarbeiter fehlen sollten wegen Krankheit oder Quarantäne, hätten Sie da einen Puffer? Das letzte Mal hatten Sie einen Aufruf gestartet, um wenigstens Ehrenamtliche als Helfer zu finden.

Berle: Nein, da geht es mir wie allen anderen Krankenhäusern oder Altenhilfeeinrichtungen: Wir haben unser Stammpersonal, aber wir haben seit Monaten keine Bewerbungen mehr bekommen. Wir haben auch inseriert - ohne Reaktionen. Der Markt ist so was von leer. Wenn wir größere Ausfälle hätten, wäre das wieder ein großes Problem. Und nicht nur in unserer Einrichtung, bei allen.

hessenschau: Was ist denn derzeit Ihre größte Hoffnung für die Pflege, um durch die Pandemie zu kommen?

Berle: Es gibt zwei Firmen, die Impfstoffe haben, die liegen offenbar vor. Wir warten alle auf die Impfung. Uns wurde aus der Politik Hoffnung gemacht, dass es im Februar oder März schon soweit sein könnte. Meine Senioren und das Pflegepersonal wären dann als Risikogruppen als erste dran.

Das Gespräch führte Sonja Süß.