"Genießt das Wochenende", rät hr-Wetterexperte Tim Staeger. Denn ab Montag muss der Regenschirm griffbereit sein: Es wird regnerisch und wechselhaft. Die Hoffnung auf einen Goldenen Oktober bleibt.

An diesem Wochenende zeigt sich der Altweibersommer in Hessen von seiner besten - strahlenden - Seite. An beiden Tagen gibt es viel Sonnenschein und nur lockere Wolken, verspricht hr-Meteorologe Tim Staeger. Lediglich am Sonntagmorgen kann es örtlich zunächst noch etwas nebelig sein.

"In Südhessen haben wir wirklich noch Temperaturen von 25 Grad, und es könnten sogar bis zu 26 Grad in Nordhessen sein", sagt hr Staeger. Das wären dann amtliche Sommertage - wahrscheinlich die letzten in diesem Jahr.

"Damit endet dann der Altweibersommer", fasst Staeger unbarmherzig zusammen, "aber Freitag, Samstag und Sonntag kann man noch mal drei schöne Tage genießen."

Ab Montag weht ein anderer Wind

Denn ab Montag weht ein anderer Wind - ein deutlich kühlerer. "Von Westen kommt ein Tiefausläufer, der Schauer und wechselhaftes Wetter bringt", erklärt Staeger.

"Das Temperaturniveau wird etwas sinken, was dann wahrscheinlich so bei 18 bis 21 Grad liegen wird." Die Tiefstwerte liegen sogar bei 15 bis 9 Grad. Bei vielen Wolken gibt es Schauer und einzelne Gewitter.

Regenjacke griffbereit

Für die kommende Woche empfiehlt der Meteorologe, Regenjacke oder -schirm griffbereit zu halten.

Und wie lange bleibt es so feucht und ungemütlich? Das ist laut Staeger noch unklar. Weil das Wetter so unbeständig sei, lasse sich schwer einschätzen, wie lange die wechselhaften Bedingungen andauern.

Hoffnung auf Goldenen Oktober

Und es besteht ja die Hoffnung auf einen Goldenen Oktober. Auch wenn das Temperaturniveau dann nicht mehr so hoch sein wird, erwartet Staeger auch wieder freundlichere Phasen: "Die Sonne hat nicht mehr so viel Kraft, aber vielleicht kann man auch noch einmal die 20 Grad bei ruhigem, sonnigem Wetter genießen."