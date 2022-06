Ein 400 Quadratmeter großer Aluschrotthaufen auf einem Schrottplatz in Biebesheim (Groß-Gerau) ist am Montag in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilte, kam es zu starker Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten,Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Bahnverkehr zwischen Groß-Gerau und Worms musste kurzzeitig eingestellt werden.