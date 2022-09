Am Berufsbildungswerk

Am Berufsbildungswerk 19-Jähriger löst mit Drohungen Polizei-Großeinsatz aus

Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in Karben (Wetterau) einen Polizei-Großeinsatz an einem Berufsbildungswerk ausgelöst.

Nach Polizeiangaben drohte der Heranwachsende nicht näher genannte Straftaten an. Nach Eintreffen der Po- lizei ließ sich der 19-Jährige widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt.