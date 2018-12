Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort auf der A3.

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort auf der A3. Bild © Michael Seeboth (hr)

Am Frankfurter Flughafen: Lkw-Fahrer rast in Stauende und stirbt

Verkehrsbehinderungen auf A3 in Richtung Köln

Bei einem Zusammenstoß zweier Lastwagen ist ein 34-Jähriger in der Nähe des Terminal 1 am Frankfurter Flughafen gestorben. Die Feuerwehr konnte den Lkw-Fahrer nur noch tot aus seinem zerstörten Führerhaus bergen.

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagabend auf der A3 gestorben. Gegen 19.05 Uhr war der 34-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache beinahe ungebremst in ein Stauende und einen dort stehenden Sattelzug gerast. Sein Führerhaus wurde dabei fast komplett eingedrückt, die Feuerwehr konnte nur noch die Leiche des Mannes bergen.

A3 für mehrere Stunden gesperrt

Die A3 in Fahrtrichtung Köln wurde kurz hinter dem Frankfurter Kreuz in Höhe von Terminal 1 des Frankfurter Flughafens voll gesperrt. Im Laufe des Abends war wieder eine Fahrspur befahrbar. Wie lange die Bergungsarbeiten andauern, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, sagte eine Polizeisprecherin am späten Abend.

Der 39 Jahre alte Fahrer des vorderen Lkws wurde leicht verletzt.

Sendung: hr1, 06.12.18, 21 Uhr