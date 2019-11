Ammoniakaustritt am Bahnhof

Großeinsatz Ammoniakaustritt am Bahnhof

Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochabend: Am Rangierbahnhof in Bischofsheim (Groß-Gerau) waren aus einem Kesselwagen geringe Mengen Ammoniak getröpfelt.

Die Einsatzkräfte konnten das Leck zügig schließen, eine Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden, so die Polizei.