Kerzen stehen vor der Kaulbach-Schule in Bad Arolsen. Bild © picture-alliance/dpa

Amokfahrt: Psychologen betreuen Schüler in Bad Arolsen

Die Betroffenheit an der Schule in Bad Arolsen ist nach der Amokfahrt in Berlin groß. Eine Lehrerin wurde getötet, viele Schüler und ein Lehrer verletzt. Die unverletzten Schüler der Abschlussklasse sind zurück in Nordhessen.

Einen Tag nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Berlin mit einer toten Lehrerin aus Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) hat die betroffene Kaulbach-Schule am Donnerstagmorgen geöffnet. Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule wurden von Polizei und Ordnungsamt bei ihrer Ankunft an der Schule weitgehend abgeschirmt.

"Schlimmer Tag mit schlimmen Nachrichten"

Es sollte zwar regulärer Unterricht angeboten werden. Allerdings sei psychologisches Personal vor Ort, um Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zu betreuen. Das hatte Waldeck-Frankenbergs Landrat Jürgen van der Horst (parteilos) angekündigt. Er sprach am Mittwoch von einem "schlimmen Tag mit schlimmen Nachrichten".

Bereits am Mittwoch war nach Angaben von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) ein Notfallbetreuungsteam nach Bad Arolsen geschickt worden, um den Angehörigen, Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Lehrkräften beizustehen. Die unverletzten Schüler der Abschlussklasse sind in der Nacht nach Nordhessen zurückgekehrt.

Noch sieben Menschen im Krankenhaus

Ein Autofahrer war am Mittwochvormittag mit seinem Auto auf einer beliebten Einkaufsmeile nahe der Berliner Gedächtniskirche in die Menschenmenge gefahren. Die Lehrerin wurde dabei getötet. 14 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, mehrere von ihnen lebensbedrohlich. Es handle sich ausschließlich um Menschen aus der Schülergruppe der zehnten Klasse, mit der die Lehrerin in Berlin unterwegs gewesen war.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte am Donnerstagmorgen, von den insgesamt 24 Schülerinnen und Schülern lägen sieben im Krankenhaus. Sechs Menschen seien lebensgefährlich und drei weitere schwer verletzt worden. Darunter ist auch ein Lehrer.

In Hotel von Schulpsychologen betreut

Die unverletzten Jugendlichen seien in ihrem Hotel von Berliner Schulpsychologen betreut worden, sagte Giffey weiter. Noch am Mittwoch seien Eltern der Jugendlichen zusammen mit Schulpsychologen aus Hessen mit einem Bus angereist.

Als nächster Schritt folge die rechtliche und finanzielle Unterstützung zusammen mit der Opferhilfe und der hessischen Landesregierung, sagte Giffey. Sie habe bereits mit dem hessischen Ministerpräsidenten gesprochen.

Politiker gehen von Amoktat aus

Der tödliche Vorfall wird von der Politik als Amoktat eingestuft. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich auch Giffey entsprechend: "Das hat sich gestern Abend verdichtet", sagte Giffey dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Durch die Ermittlungen der Polizei sei klar geworden, "dass es sich um die Amoktat eines psychisch schwer beeinträchtigten Menschen handelt". Mit Hilfe eines Dolmetschers werde versucht, mehr "aus den teilweise wirren Äußerungen, die er tätigt, herauszufinden". Ob die Plakate mit Bezug zur Türkei, die in dem Tatfahrzeug lagen, eine Rolle gespielt hätten, werde noch ermittelt.

Der Mann – ein 29 Jahre alter, in Berlin lebender Deutsch-Armenier – war nach der Tat gefasst und in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Berliner Landeskriminalamt ist eine Mordkommission für den Fall zuständig, nicht der Staatsschutz, der sich um politisch motivierte Kriminalität von Extremisten kümmert. Das gibt einen Hinweis darauf, wie die Polizei den Fall nach den ersten Erkenntnissen einstuft. Der Mann soll den Beamten wegen mehrerer Delikte bekannt gewesen sein.