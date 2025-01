Ampel-Ausfälle in Bad Homburg

In der Innenstadt und am Südring von Bad Homburg ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen.

Veröffentlicht am 14.01.25 um 18:54 Uhr









Laut Polizei waren vor allem Ampeln betroffen. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich zu umfahren. Ursache sei ein Kabelbrand in den Lindengärten in einer Baustelle gewesen. Nach rund 30 Minuten sei die Störung behoben worden.