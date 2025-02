Amphibienwanderung in Hessen geht bald los

In Hessen laufen die Vorbereitungen für die bevorstehende Amphibienwanderung.

Veröffentlicht am 11.02.25 um 20:14 Uhr

Sobald die Temperaturen wieder milder werden, begeben sich etwa Kröten und Frösche auf den Weg zu ihren Laichgewässern, erklärte ein Sprecher des Naturschutzbundes Nabu Hessen am Dienstag in Wetzlar. Das Überqueren der Straßen sei für die Tiere sehr gefährlich. Aktuell brächten Ehrenamtliche landesweit Schutzzäune an, um die Tiere zu schützen.