Die Amtseinführung des neuen Bischofs in Fulda, Michael Gerber, wird live im Fernsehen gezeigt.

Am Sonntag überträgt das hr-fernsehen das festliche Pontifikalamt aus dem Fuldaer Dom, wie der hr am Dienstag bekannt gab. Der 49 Jahre alte Gerber tritt die Nachfolge von Heinz Josef Algermissen an, der vergangenes Jahr in Ruhestand getreten war.