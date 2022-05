An einem Parkplatz an der L3255 in der Nähe des Heringener Stadtteils Herfa (Hersfeld-Rotenburg) ist es am Donnerstagmorgen zu einem Gefahrguteinsatz gekommen.

Eine zähflüssige Substanz auf dem Asphalt hatte bei vier Personen zuvor zu Atembeschwerden geführt. Laut Polizei handelte es sich jedoch um einen für die Umwelt ungefährlichen Stoff.