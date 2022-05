Wegen verschiedener Waffen- und Sprengstoffdelikte hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 33 Jahre alten angehenden Bundeswehroffizier erhoben.

Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, soll der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann im Juni 2021 in Frankfurt per Post eine Maschinenpistole und verschiedene Utensilien in die USA geschickt haben - die dafür erforderliche Ausfuhrgenehmigung hatte er nicht. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden Gewehre, Minen, Panzergeschosse sowie explosive Chemikalien sichergestellt.