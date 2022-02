Drohschreiben in Chatgruppe entstanden?

Am zweiten Tag des Prozesses um die Drohschreiben des sogenannten "NSU 2.0" hat der Angeklagte die Vorwürfe bestritten. Die Schreiben seien in einer Chatgruppe im Darknet entstanden, zu der vermutlich auch Polizisten gehörten, behauptete er.

Schon zum Auftakt des Prozesses am Mittwoch hatte sein Verteidiger Alexander Horst M. bremsen müssen. Als die Anklageschrift mit ihren 85 Punkten vor dem Frankfurter Landgericht verlesen war, wollte der mutmaßliche Verfasser der "NSU 2.0"-Drohschreiben direkt dagegenhalten. Er sei "hochmotiviert", sich zu der Sache zu äußern, ließ M. wissen - und das tat er dann auch am Donnerstag.

In einer vorbereiteten Erklärung bestritt er, die Drohbotschaften verfasst zu haben. Er erklärte, die Schreiben seien in einer Chatgruppe im Darknet koordiniert worden. Dazu hätten vermutlich auch Polizisten aus Hessen gehört. Er selbst habe auch nie bei der hessischen Polizei angerufen, um an Daten der Empfänger der Drohbriefe zu gelangen. Auch eine rechtsextreme Gesinnung dementierte er und forderte die Aussetzung des Verfahrens.

Über 100 Drohschreiben

Dem 54-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen August 2018 und März 2021 116 Drohschreiben per Mail, Fax oder SMS an insgesamt 24 Geschädigte geschickt zu haben. Versehen waren die Botschaften mit dem Kürzel "NSU 2.0", das offenkundig Bezug nimmt auf die rechtsextremistische Zelle Nationalsozialistischer Untergrund.

Unter den Adressaten waren der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann, Politikerinnen wie die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, und allen voran die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz.

Daten von Polizeicomputern abgerufen

Basay-Yildiz hatte die Drohungen Ende 2019 öffentlich gemacht. Brisanz erlangte der Fall vor allem, weil der anonyme Schreiber offenkundig Zugriff auf nicht-öffentliche Daten seiner Opfer hatte. Diese waren, wie sich kurz darauf herausstellte, ohne Anlass von Polizeicomputern abgefragt worden.

Lange wurde über mögliche rechte Netzwerke innerhalb der Polizei spekuliert. Inzwischen ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, dass Alexander Horst M. sich die Daten erschlichen hat, indem er sich telefonisch gegenüber Polizisten als Behördenmitarbeiter ausgab. Der arbeitslose IT-Techniker wurde im Mai vergangenen Jahres an seinem Wohnort in Berlin festgenommen.

Betroffene glauben nicht an Einzeltäter

Kurz vor dem Prozessauftakt haben mehrere Empfängerinnen der Drohschreiben eine weitergehende Aufklärung gefordert. "Für uns ist es ein Skandal, dass die Ermittlungen gegen einen vermeintlichen Einzeltäter geführt wurden", teilten Basay-Yildiz, Wissler und vier weitere Betroffene auf Twitter mit. Es gebe für sie zwingende Hinweise "auf mindestens gezielte Datenweitergabe" aus Polizeikreisen.