Angeklagter syrischer Arzt schildert Gewalt in Militärkrankenhäusern

Alaa M. soll in Syrien Gegner der Regierung gefoltert und ihnen schwere seelische und körperliche Schäden zugefügt haben. Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht gab er zu, in mehreren Militärkrankenhäusern gearbeitet zu haben. Dort habe er auch Missbrauch beobachtet.

Der syrische Arzt Alaa M. hat am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eingeräumt, in verschiedenen Militärkrankenhäusern in Syrien gearbeitet zu haben. Der 36-Jährige wurde wegen Folter und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Zu den Vorwürfen äußerte er sich zunächst nicht.

Laut Anklage soll Alaa M. zwischen April 2011 und Ende 2012 im Militärkrankenhaus der syrischen Stadt Homs sowie im Gefängnis der Geheimpolizei Teilnehmer von Protesten gegen die syrische Regierung gefoltert haben. Die Opfer erlitten demnach schwere körperliche und seelische Schäden. Einen der Gefangenen soll der Arzt mit einer Injektion getötet haben. Dazu machte er bis zum Mittag keine Angaben.

Spuren von Schlägen und Narben

Allerdings schilderte er die Verhältnisse in den Gefängnissen und den Umgang des syrischen Geheimdienstes mit Gefangenen, die etwa bei Demonstrationen festgenommen worden waren. Sie seien gefesselt und zum Teil mit Augenbinden vom Geheimdienst in die Militärkrankenhäuser gebracht worden. Statt mit Namen wurden sie mit Nummern angeredet. Er finde das "unmenschlich", sagte der Angeklagte, das sei "unangenehm" für die Patienten.

Neben Verletzungen, die sich die Patienten bei den Demonstrationen zuzogen, habe er auch Spuren von Schlägen gesehen, Narben. Manchmal hätten Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes gedrängt: "Dieser Mann ist sehr wichtig. Wir müssen eine Aussage von ihm nehmen."

Auch Ärzte und Pfleger sollen Patienten misshandelt haben

Patienten, die als "Terroristen" bezeichnet wurden, seien von Geheimdienstmitarbeitern, aber auch von Ärzten und Pflegekräften geschlagen und getreten worden. Das habe er selbst beobachtet, sagte Alaa M. Er habe aber nicht gesehen, dass die Klinikmitarbeiter dazu gezwungen oder aufgefordert worden seien.

Die Opfer hätten ihm leidgetan, "trotzdem konnte ich überhaupt nichts machen". Aus Angst vor dem Geheimdienst habe er nichts gesagt. Was mit den Patienten geschah, nachdem sie aus der medizinischen Behandlung entlassen wurden, habe er nicht gesehen. Manchmal habe er von Todesfällen durch Herzstillstand oder Lungenembolie gehört.

"Ich war in keiner Partei"

Der Militärgeheimdienst habe in Syrien mehr Macht als Militär oder Polizei, erklärte Alaa M weiter. Der Chefarzt des Krankenhauses, der wie alle leitenden Ärzte dem Militär angehörte, habe "viel Ärger" mit dem Geheimdienst gehabt.

Über sein eigenes Verhältnis zur Politik sagte Alaa M. aus, er habe sich mit dem Regime arrangiert, "genau wie Millionen in Syrien". Politisch sei er nicht aktiv gewesen, allerdings auch kein Befürworter der Regierung. "Ich war kleiner Assistenzarzt und habe Patienten behandelt. Ich bin kein religiöser Mensch und war in keiner Partei."

Die Verhandlung sollte am Nachmittag weitergehen. Für die Aussage des Angeklagten war noch ein weiterer Verhandlungstag angesetzt.