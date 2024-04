Angetrunkener Mann greift Einsatzkräfte an

Bei einem Einsatz in Frankfurt sind am Samstag Rettungskräfte von einem angetrunkenen Mann angegriffen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Einsatzkräfte am Bahnhof Rödelheim einen zunächst reglosen Mann versorgt. Der 37-Jährige sprang dann den Angaben zufolge auf einmal auf und griff die Helfer an.

Der Mann habe auch versucht, eine alarmierte Polizeistreife anzuspucken und die Beamten beleidigt. Er wurde schließlich festgenommen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte verantworten.