Ein 39 Jahre alter Mann aus Frankfurt ist nach einem Junggesellenabschied in Würzburg im Main ertrunken. Ein Angler fand die Leiche am Sonntagmorgen.

Der 39 Jahre alte Mann war von seinen Freunden zuletzt am frühen Sonntagmorgen um 2.30 Uhr gesehen worden. Zu dieser Zeit saß er noch mit 15 weiteren Männern in einer Kneipe in Würzburg in der Nähe des Mains und feierte einen Junggesellenabschied.

Gut zweieinhalb Stunden später ging bei der Polizei ein Notruf ein: Ein Angler meldet eine leblose Person im Wasser. "Der Mann wies starke Kopfverletzungen auf", sagt ein Polizeisprecher am Montag zu hessenschau.de. Feuerwehrleute bargen den leblosen Körper aus dem Fluss.

Tasche auf Brückenpfeiler gefunden

Die Polizei geht davon aus, dass der 39-Jährige die Kneipe verlassen hatte, um in sein Hotel zu gehen. Nach Angaben seiner Freunde soll er stark betrunken gewesen sein.

Offenbar schlug der Frankfurter die falsche Richtung ein und lief zur Alten Mainbrücke. Die Bauchtasche mit den Sachen des Mannes fand die Polizei auf einem Stützpfeiler der Brücke. "Wir gehen davon aus, dass er auch dort von der Brücke stürzte und sich dabei heftig den Kopf aufschlug", so der Polizeisprecher. Von Fremdeinwirken oder einer Straftat werde derzeit nicht ausgegangen. Warum der Mann seine Tasche abnahm, ist nicht bekannt.