Suchaktion bei Weilburg Angler tot an Lahn aufgefunden

Ein 65 Jahre alter Mann ist nach einem nächtlichen Angeln an der Lahn tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldete ein Bekannter den Mann am Morgen als vermisst. Nach einer größeren Suchaktion samt Hubschrauber wurde die Leiche des 65-Jährigen in unmittelbarer Nähe seines Angelplatzes entdeckt. Einzelheiten waren zunächst unklar.