Angriff auf zwei Personen am Lahnufer Angreifer sitzt in U-Haft

Nach dem tätlichen Angriff auf zwei Personen am Lahnufer in Gießen am vergangenen Donnerstag, sitzt der mutmaßliche Täter nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 28-jährige Asylbewerber bereits am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann soll nach dem Angriff auch Widerstand gegen seine Festnahme geleistet haben.