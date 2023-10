Angriff auf 15-Jährigen in Oestrich-Winkel

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochabend in einer Bahnunterführung in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) angegriffen und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, ließen die Täter erst von dem Jungen ab, als Passanten einschritten und den Rettungsdienst alarmierten. Noch am selben Abend nahm die Polizei einen 15- und einen 14-Jährigen als Tatverdächtigen fest.