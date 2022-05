Verdächtige nach Raub in Haft

Angriff auf 17-Jährigen Verdächtige nach Raub in Haft

Nachdem ein 17-Jähriger am Freitag in Groß-Gerau von zwei zunächst unbekannten Männern geschlagen, getreten und beraubt worden war, hat die Polizei am Dienstag bei einem Tatverdächtigen Tasche und Mobiltelefon des Geschädigten gefunden.

Die Beamten nahmen den 17 Jahre alten Mann und einen Gleichaltrigen fest. Es erging danach Haftbefehl gegen beide.