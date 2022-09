Gegen einen 50-Jährigen ist nach einer Beilattacke auf seine Ehefrau Anklage wegen zweifachen versuchten Mordes erhoben worden.

Das erklärte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag. Der zuvor bereits gewalttätige Mann habe demnach die Trennung seiner Frau nicht akzeptieren wollen und attackierte sie vor einem Restaurant in der Innenstadt. Die Frau konnte sich retten. Zudem bedrohte der Mann einen Bekannten der Frau. In beiden Fällen geht die Staatsanwaltschaft von den Mordmerkmalen der Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus.