Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Limburger Straße in Villmar (Limburg-Weilburg) sind am Mittwochabend Polizisten vom dem anscheinend betrunkenen Bewohner angegriffen worden.

Ein Polizist soll in die Hand gebissen worden sein, ein anderer wurde an der Schulter verletzt. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray, sei der Mann überwältigt worden, teilte die Polizei mit.