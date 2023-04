Mann greift eigenen Vater in dessen Wohnung an

Ein 47-Jähriger ohne festen Wohnsitz hat am Dienstagabend seinen 85-jährigen Vater in dessen Wohnhaus in Bad Homburg angegriffen und lebensbedrohlich verletzt.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und verletzte seinen Vater dann mit einem Schlagwerkzeug. Der 47-Jährige sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.