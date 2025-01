Ein 34 Jahre alter Mann ist in Gießen von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen und schwer verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, sollen die Männer ihr Opfer in der Nacht zum Sonntag mit Schlagstöcken und Pfefferspray attackiert haben. Danach flüchteten sie in einem Auto. Ein Zeuge verfolgte die Täter und rief die Polizei. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Zwei Angreifer flüchteten zu Fuß, zwei wurden geschnappt. Sie sitzen wegen des Verdachts versuchter Tötung in U-Haft. Laut Polizei fiel der unbeteiligte 34-Jährige einer Verwechslung zum Opfer.