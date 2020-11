Wie kam es zu den Angriffen auf Polizisten in Frankfurt? Der Oberbürgermeister sieht einen Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen und fordert Hilfe von der Bundespolizei.

Am Tag nach den neuerlichen Angriffen auf Polizisten hat die Diskussion über Ursache und Konsequenzen begonnen. Laut Polizei waren Hintergründe und Motive der Ausschreitungen am Montag noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob es bei den Attacken auf die Polizeibeamten um die Corona-Maßnahmen ging, sei offen.

In der Nacht zum Sonntag war erst auf der Zeil eine Polizeistreife mit Steinen, Flaschen und Eiern beworfen worden. Im Anschluss hatten sich 500 bis 800 Menschen an der Hauptwache versammelt, "ohne die Corona-Verordnung einzuhalten", so die Polizei. Aus der Menge heraus flogen erneut Flaschen und Eier auf die Beamten. Verletzt wurde niemand. Ein 17-Jähriger sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Feldmann: Bundespolizei muss unterstützen

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sieht die Randale im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Der Großteil der Frankfurter befürworte zwar die Maßnahmen und halte sich daran, sagte Feldmann. Die Regeln müssten aber auch kontrolliert werden, "sonst ermutigen wir die Verweigerer und gefährden die Schwächsten", so Feldmann, der die Unterstützung der Bundespolizei zur Durchsetzung der Corona-Regeln einforderte.

Die Stadt habe diese bereits vorletzte Woche angefordert, aber keine Antwort erhalten, so Feldmann. Für die Arbeit der Landespolizei sei man dankbar, "es scheint aber nicht zu reichen."

Polizei fordert von Stadt Eskalationskonzepte

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG Hessen), Engelbert Mesarec, sieht derweil die Stadt in der Pflicht. "Die Stadt muss tragfähige Konzepte vorlegen, um die gesamte Szene zu beruhigen und Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen".

Denkbar seien befristete Verbote des Alkoholausschanks, die Sperrung von Plätzen und größere Präsenz von Ordnungskräften. Die Vorfälle zeigten, wie stark die Gewalt gegen Einsatzkräfte zugenommen habe. Ähnlich argumentierte der Beamtenbund Hessen (dbb). "Einmal mehr kam es zum Kräftemessen dazu, wer das Gewaltmonopol im öffentlichen Raum tatsächlich innehat", so Heini Schmitt, Vorsitzender des dbb Hessen.

Bereits am Freitag waren zwei Polizisten auf der Frankfurter Zeil aus einer rund 25-köpfigen Gruppe heraus mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Die Beamten waren zuvor bei einem Streit zwischen zwei Männern interveniert. Ein Polizist wurde verletzt. In diesem Zusammenhang wird gegen einen 18-Jährigen wegen Widerstands ermittelt. Bereits im Juli war es auf dem Frankfurter Opernplatz zu schweren Randale gegen Polizeibeamte gekommen.

Auch in Darmstadt kam es am Wochenende zu einem Angriff auf Polizisten. Am Samstagnachmittag hatte eine größere Personengruppe gegen die Corona-Verordnungen verstoßen und einen Streifenwagen mit Knallkörpern beworfen. Verletzt wurde niemand. Von den etwa 100 Personen wurden 23 vorwiegend Minderjährige vorübergehend festgenommen worden. Gegen einen 14-Jährigen wird wegen Landfriedensbruch ermittelt.

Sendung: hr-iNFO, 02.11.2020, 18 Uhr