Anhänger für 50.000 Euro in Wiesbaden gestohlen

Einen Sattelauflieger im Wert von 50.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, fehlt von dem silbernen Anhänger, der in der Anna-Birle-Straße abgestellt gewesen war, jede Spur. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich zu melden.