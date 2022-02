Anklage 28 Jahre nach Mord an Optiker

Nach 28 Jahren hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag Anklage in einem Mordfall erhoben.

Laut einer Mitteilung soll ein heute 48-Jähriger gemeinsam mit einem Mittäter am 20. Januar 1994 einen Optiker in Frankfurt getötet haben. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, das Opfer bei einem Überfall auf dessen Kontaktlinsen-Geschäft mit Messerstichen in den Hals ermordet zu haben. Das Motiv: Habgier.

Zu den Vorwürfen äußerte sich der Mann bislang nicht. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Mord und Raub mit Todesfolge.