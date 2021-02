Spuren der Randale am Frankfurter Opernplatz am Tag danach.

Ein halbes Jahr nach den massiven Ausschreitungen am Frankfurter Opernplatz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sieben Männer erhoben. Der Prozess soll noch in diesem Monat beginnen.

Mehrere verletzte Polizisten und rund 15.00 Euro Sachschaden: Die Randale im Sommer am Frankfurter Opernplatz hat nun auch ein juristisches Nachspiel. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft erhob ein halbes Jahr nach den Ausschreitungen Anklage gegen sieben Männer im Alter von 18 bis 31 Jahren.

Sie wirft ihnen Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung vor. Der Prozess soll bereits in zweieinhalb Wochen beginnen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Glasflaschen auf Polizisten und Einsatzwagen

An dem Juli-Wochenende hatten etwa 3.500 junge Menschen zunächst friedlich rund um den Opernplatz gefeiert. Der Platz in der Innenstadt hatte sich während der Corona-Krise zu einem Party-Hotspot entwickelt. In den frühen Morgenstunden kippte die Stimmung dann.

Laut Anklage "rotteten" sich überwiegend junge Männer "zusammen", aus dem Schutz der Menschenmenge heraus wurden Glasflaschen auf Polizisten und deren Einsatzfahrzeuge geworfen. Fünf Beamte seien trotz umfangreicher Schutzausrüstung verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft konnte wegen der unübersichtlichen Lage allerdings nicht feststellen, wer genau die Flaschen warf, die zu den Verletzungen führten.

Einer der Angeklagten soll die Randalierer angefeuert haben, in dem er Beleidigungen in Richtung Polizei skandiert habe. Laut Staatsanwaltschaft kommen die meisten Beschuldigten aus Frankfurt. Zunächst hieß es, die Randalierer seien aus der Umgebung angereist gewesen.

