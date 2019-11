Wegen einer tödlichen Messerattacke auf seinen Nachbarn hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 25-Jährigen erhoben.

Dem Mann werde auch vorgeworfen, zuvor einen Busfahrer mit einem Messer angegriffen zu haben, so die Staatsanwaltschaft am Freitag. In dem vermutlich Mitte Februar beginnenden Prozess wird es um Totschlag und versuchten Totschlag gehen.