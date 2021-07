Nach mehreren Angriffen auf seine Lebensgefährtin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 29-Jährigen in Frankfurt erhoben.

Die Vorwürfe gegen ihn lauten auf zweifache Körperverletzung und versuchten Totschlag, so die Staatsanwaltschaft am Freitag. Demnach soll der Mann der Frau ein Messer in den Unterbauch gestoßen und sie gewürgt haben.