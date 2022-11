Anklage nach Messerattacke am Flughafen

Sechs Monate nach einer Messerattacke am Frankfurter Flughafen hat die Staatsanwaltschaft einen 51-Jährigen wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Das 48 Jahre alte Opfer sei schwer verletzt worden, eine Not-OP habe ihm das Leben gerettet, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Freitag. Die beiden Männer hatten laut Anklage in der Nacht zum 13.April im Terminal 1 zusammengesessen und waren in Streit geraten. Der 51 Jahre alte Wohnsitzlose stach den Angaben zufolge vier Mal zu und lief dann weg. Er hatte mindestens 3,38 Promille Alkohol intus.