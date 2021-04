Wegen des Handels mit betrügerisch erlangten Bahntickets hat die Staatsanwaltschaft in Frankfurt Anklage gegen einen 36-Jährigen erhoben.

Der Mann stehe in Verdacht, in 327 Fällen Fahrkarten mit Hilfe zuvor ausgespähter Kreditkartendaten gekauft und im Internet weiter veräußert zu haben, teilte die Justizbehörde am Freitag mit.