Falsche Polizeibeamte haben am späten Mittwochabend in Eschwege bei mehreren Frauen angerufen, um sie zu betrügen.

In dem Anruf hieß es, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, wie die echte Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Anrufer nach Schmuck und Wertgegenständen fragte, legten die vier betroffenen Frauen auf.