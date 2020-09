Rüsselsheim: Auto rast in Wartenden an Bushaltestelle [Audioseite]

Nachdem in Rüsselsheim ein Auto in eine Bushaltestelle gerast ist und einen Wartenden schwer verletzt hat, gehen die Ermittler von einem gezielten Anschlag aus. Auslöser der Tat war offenbar ein Streit um eine Beziehung.

Dem Anschlag auf einen 20-Jährigen an einer Bushaltestelle in Rüsselsheim ist offenbar ein Streit um eine Beziehung vorausgegangen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer eine Beziehung zur Schwester des 32 Jahre alten Täters hatte, die allerdings in die Brüche ging. Das sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Freitagmorgen dem hr.

Der 32-Jährige war am Donnerstag mit seinem Auto in die Bushaltestelle gerast und hatte den 20-Jährigen dabei schwer verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Das Opfer erlitt mehrere Knochenbrüche, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie Hartmann erklärte. Auch der Beifahrer des 32-Jährigen zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der 32-Jährige befand sich am Freitagmorgen noch in Gewahrsam. Am Vormittag werde entschieden, ob Untersuchungshaftbefehl beantragt werde.

Fahrer vor Ort festgenommen

Augenzeugen hatten der Polizei beschrieben, wie der Wagen, in dem zwei Männer saßen, auf die Bushaltestelle im Stadtteil Königstädten zugerast war. Die herbeigerufenen Beamten konnten den Fahrer noch vor Ort festnehmen. Bei dem Vorfall wurde auch der Beifahrer verletzt. Er und der 20-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht.

Sendung: hr-iNFO, 24.09.2020, 21 Uhr