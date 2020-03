An der Theißtalbrücke bei Niedernhausen waren zahlreiche Schrauben gelockert.

Bild © Wiesbaden112.de

Unbekannte sabotierten bei Niedernhausen die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke von Frankfurt nach Köln. Der Zugverkehr ist gestoppt, das LKA ermittelt.

Auf der ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke haben Unbekannte einen Anschlagsversuch auf der Theißtalbrücke bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus) verübt. Das bestätigte die Polizei dem hr am Freitag. Dabei wurden auf einer Strecke von insgesamt 80 Metern mehrere Schienenschrauben gelöst. Das LKA ermittelt. Zuerst hatte Der Spiegel berichtet.

Die Polizei sprach nicht von einem möglichen terroristischen Hintergrund der Tat. Die Ermittler schließen jedoch vorsätzliche Sachbeschädigung nicht aus. Der Spiegel zitierte einen Ermittler mit der Einschätzung, das sei "kein Dummerjungenstreich" gewesen. Die Länge der manipulierten Strecke lasse zudem darauf schließen, dass mehrere Täter am Werk gewesen seien.

Die Schrauben wurden auf der Theißtalbrücke gelöst. Bild © hessenschau.de, OpenStreetMap

Die Schäden wurden am Freitagmorgen bemerkt. Züge fielen daraufhin aus oder mussten umgeleitet werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Entgleist sei kein Zug, auch verletzt wurde niemand. Ein Bahn-Sprecher sprach von Sabotage, verwies aber für nähere Angaben auf die Polizei. Am Nachmittag waren demnach Techniker vor Ort. Die Arbeiten sollten voraussichtlich bis in die Nachtstunden dauern.

Verspätungen auf der Strecke

In Limburg-Süd, Montabaur, Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen hielten derzeit keine Züge, berichtete die Bahn. Ersatzweise sollte dies in Koblenz sowie Bonn Hauptbahnhof und Bonn-Beuel geschehen. Es müsse mit Verspätungen von voraussichtlich eineinhalb Stunden gerechnet werden.

Betroffen sind neben den ICE-Zügen zwischen Frankfurt und Köln diejenigen, die von Köln über Wiesbaden und Mannheim nach Stuttgart unterwegs sind.