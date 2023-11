Anti-Israel-Parolen in Frankfurt

Kurzmeldung Anti-Israel-Parolen in Frankfurt

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Mittwochmorgen israelfeindliche Parolen an die Wand des Hochbunkers in der Friedberger Anlage in Frankfurt gesprüht.

An der Wand des Bunkers wird mit einem Schild an die dort bis 1938 stehende Synagoge erinnert. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, das nun vom Staatsschutz bearbeitet wird.