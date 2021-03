Antilope stoppt Zugverkehr in Darmstadt

Eine Antilope ist am Dienstag aus einem Zirkus im Darmstädter Stadtteil Arheilgen ausgebüxt.

Das 160 Kilogramm schwere Tier lief auf Bahngleise, die Bundespolizei ließ die Strecke zwischen Darmstadt und Dieburg daraufhin gegen 18.45 Uhr sperren. Die Antilope sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Das Einfangen des Tieres gestaltete sich jedoch schwierig, weil die Antilope auf das eingesetzte Betäubungsmittel zunächst nicht ansprach. Die Streckensperrung dauerte am späten Abend noch an.