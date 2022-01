Positiver Schnelltest, Kontaktperson, rote Warnung in der App, genesen und geboostert: Mit den steigenden Infektionszahlen nehmen auch die Fragen zu den Corona-Regeln zu. Hier finden Sie Antworten.

Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen in Hessen weiter und damit auch die Fragen zum richtigen Verhalten bei positiven Tests, als Kontaktperson oder bei roten Warnungen in der Corona-Warn-App.

Wer braucht einen Test, um die 2G-Plus-Regel zu erfüllen?

Personen, die eine Booster-Impfung bekommen haben, brauchen ab dem Tag der Auffrischungsimpfung keinen zusätzlichen negativen Schnelltest, um die 2G-Plus-Regelung zu erfüllen.



Bei Personen, die von einer Coronavirus-Infektion genesen sind, kommt es in Hessen darauf an, ob sie vor oder nach den Impfungen genesen sind. Es gilt also:



Genesen und danach zweimal geimpft: kein Test notwendig.

Zweimal geimpft und danach genesen: Test notwendig.

Personen, die zunächst mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, erfüllen die 2G-Plus-Regel mit insgesamt zwei Impfungen: Einmal Johnson & Johnson, danach eine Booster-Impfung mit mRNA-Impfstoff.

Warum spielt die Reihenfolge von Impfungen und Infektion für 2G-Plus in Hessen eine Rolle?

Laut dem Sozialministerium entspricht diese Regelung den aktuellen bundesweiten Vorgaben - auch wenn in einigen anderen Bundesländer die Reihenfolge von Impfungen und Infektion keine Rolle spielt.



Das Sozialministerium teilt mit, dass man das Bundesgesundheitsministerium gebeten habe zu prüfen, ob die Testpflicht auch für diejenigen wegfallen kann, die nach den Impfungen genesen sind. Das Ergebnis stehe aber noch aus.

War hat Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test?

Nach einem positiven Antigentest muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Kostenlos ist das bei den beauftragten Teststellen der Kassenärztlichen Vereinigung oder beim Hausarzt möglich.

Kontaktpersonen einer positiv PCR-getesteten Person haben ebenfalls Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test.

Beim Test wegen einer roten Meldung in der Corona-Warn-App "handelt es sich nicht notwendigerweise um einen PCR-Test", schreibt das RKI . Wer Symptome hat, sollte sich bei seinem Arzt melden, der über die PCR-Testung entscheidet.

. Wer Symptome hat, sollte sich bei seinem Arzt melden, der über die PCR-Testung entscheidet. Beim Freitesten aus der Quarantäne gibt es derzeit keine einheitliche Regelung, wer die Kosten übernimmt. Wenn das Gesundheitsamt oder die Kassenärztliche Vereinigung den Test anordnet, werden die Kosten übernommen.

Wann müssen Menschen aus dem Haushalt einer infizierten Person in Quarantäne?

Wer zusammen mit einer positiv getesteten Person im Haushalt lebt, muss für zehn Tage in Quarantäne. Bei der Delta-Variante gilt für geimpfte und genesene Haushaltsmitglieder, die keine Symptome haben: Sie sollten sich testen lassen und müssen bei einem negativen Ergebnis laut Sozialministerium nicht in Quarantäne. Die Vorgaben der lokalen Gesundheitsämter weichen teilweise davon ab.

Bei der Omikron-Variante gelten strengere Regeln: Hier gibt es nach den Angaben des Sozialministeriums (Stand 14. Januar) auch für Geimpfte und Genesene Haushaltsmitglieder eine Quarantäne-Pflicht.

Ab wann darf man sich aus der Quarantäne freitesten?

Bisher dauerte die Quarantäne ab dem Tag des positiven PCR-Testergebnisses 14 Tage. Nach Plänen des Bundes soll diese Zeit auf 10 Tage verkürzt werden.

werden. Geimpfte und Genesene, die keine Symptome zeigen, können sich am fünften Tag der Quarantäne mit einem PCR-Test freitesten. Schülerinnen und Schüler und Kinder unter sechs Jahren dürfen sich am siebten Tag freitesten, wenn sie seit mindestens zwei Tagen keine Symptome mehr haben.

Weitere Infos zu den Quarantäne-Regeln finden sich auf der Seite des Sozialministeriums und bei den jeweiligen Gesundheitsämtern.

Was ist zu tun, wenn die Corona-Warn-App rot ist?

Wenn die Corona-Warn-App eine Begegnung mit hohem Risiko meldet und die entsprechende Kachel in der App rot wird, wird empfohlen, sich zunächst in freiwillige Quarantäne zu begeben und einen Test machen zu lassen. Einen Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test gibt es in diesem Fall nicht unbedingt.

Falls Symptome auftreten, sollte die Hausarztpraxis oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 kontaktiert werden. Genauere Handlungsempfehlungen gibt es auf der Webseite der Corona-Warn-App .

Wie sinnvoll ist die Corona-Warn-App gerade überhaupt noch?

Laut ARD-Digitalexperte Dennis Horn ist die App noch immer sehr sinnvoll, weil sie sowohl die Kontaktverfolgung als auch die Abfrage des Impf- und Genesenen-Status ermöglicht. Bei Omikron könne die App aber an ihre Grenzen geraten. Würde man die Einstellungen der Corona-Warn-App auf das höhere Ansteckungsrisiko in kürzerer Zeit anpassen, könnte die App zu ungenau werden und einen "Haufen von Fehlmeldungen" verursachen, sagt Horn.



Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Epidemiologe Timo Ulrichs: Momentan findet er die App noch sinnvoll. "Wenn wir mehr und mehr in die Hochphase der Omikron-Welle gehen, stößt diese App an Grenzen", so der Epidemiologe. Die Ausbreitung werde dann so dicht sein, dass wenige Möglichkeiten blieben, Übertragungswege zu unterbrechen.

Weitere Informationen Corona-Hotline Die Corona-Regelungen können sich laufend ändern. Aktuelle Auskünfte rund um das Coronavirus gibt es unter der hessenweiten Hotline: 0800/555 4666 oder alternativ 0611/32 111 000. Die Hotline ist montags von 8 bis 18 Uhr und dienstags bis sonntags von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Ende der weiteren Informationen