Weltkriegsbombe in Darmstadt Kranichstein gefunden

Weltkriegsbombe in Darmstadt kontrolliert gesprengt

Anwohner können zurück in Wohnungen

Im Darmstädter Stadtwald ist eine Weltkriegsbombe am Abend kontrolliert gesprengt worden. Die Evakuierung hatte sich verzögert. 7.500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Um 20.46 Uhr gab die Polizei am Dienstagabend über Twitter Entwarnung: Der Kampfmittelräumdienst habe den 250 Kilogramm schweren Sprengkörper kontrolliert gesprengt. Die Absperrungen würden nun aufgehoben. Die Anwohnerinnen und Anwohner können in ihre Wohnungen zurück.

Ursprünglich sollte die Sprengung gegen 19 Uhr erfolgen, doch die Evakuierung des Gefahrengebiets hatte sich nach Aussage einer Stadtsprecherin verzögert.

7.500 Menschen betroffen

Nach Angaben von Stadt und Polizei war der Blindgänger am Dienstagmorgen bei Sondierungen durch den Kampfmittelräumdienst im Bereich des Monumentwegs entdeckt worden. Der Bereich um den Fundort wurde daraufhin abgesperrt, ein Sicherheitsradius von einem Kilometer festgelegt worden. 7.500 Anwohnerinnen und Anwohner hatten nach Angaben der Stadt ihre Wohnungen verlassen müssen.

Polizeiwagen in Darmstadt vor der Evakuierung wegen des Bombenfunds. Bild © 5vision.media

Die Polizei bat Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch der Luftraum über dem betroffenen Gebiet wurde gesperrt.

Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr

Wegen der Entschärfung musste nach Angaben des Verkehrsunternehmens HEAG mobilo auch der Bus- und Bahnverkehr eingeschränkt werden. Einige Haltestellen rund um den Sicherheitsradius entfielen ersatzlos, hieß es. Betroffen von den Streckenunterbrechungen waren die Linien F, FU, H, K und 4 sowie die Odenwaldbahn.

Diese Straßen waren wegen der Sprengung gesperrt:

die Kranichsteiner Straße

die Dieburger Straße

die Gruber Straße

die Theodor-Reh-Straße

die Parkstraße

der Bereich östlich der Flotowstraße

das Stadtwaldgebiet

Für alle Anwohnerinnen und Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten, wurden zwei Anlauf- und Versorgungsstellen eingerichtet. Diese befanden sich am Jugendzentrum am Brentanosee und in der Alsfelder Straße vor der Sporthalle.

